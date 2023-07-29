УЄФА відсторонив "Ювентус" від участі в єврокубках: скандальна причина

Європейський футбольний союз (УЄФА) позбавив "Ювентус" права грати в єврокубках у сезоні-2023/24.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринський клуб відсторонили від участі в Лізі конференцій через справу про фінансові махінації.

Крім того, італійський гранд оштрафували на 20 мільйонів євро. Із цієї суми 10 мільйонів євро є умовним покаранням – клуб буде змушений сплатити цю частину штрафу лише в тому разі, якщо річна фінансова звітність туринців за 2023, 2024 та 2025 фінансові роки не відповідатиме встановленим вимогам.

Таким чином, у новому сезоні "Ювентус" не зіграє в Лізі конференцій, куди кваліфікувався завдяки сьомому місцю в чемпіонаті Італії, незважаючи на те, що туринців позбавили 10 очок у Серії А за фінансові махінації

Місце "Старої синьйори" в Лізі конференцій дістанеться "Фіорентині", яка за підсумками минулого розіграшу Серії А посіла восьме місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року керівництво "Ювентуса" залишило свої посади у повному складі після звинувачень у фінансовому шахрайстві. Туринський клуб підозрювали у завищенні сум трансферів та махінаціях із зарплатами гравців.

Раніше також було застосовано санкції до екскерівників "б'янконері", причетних до махінацій. Колишній спортивний директор "Ювентуса" Фабіо Паратічі отримав відсторонення на 2,5 року, експрезидент Андреа Аньєллі та ексгендиректор Мауріціо Аррівабене – на 2 роки, тодішній спортдиректор Федеріко Черубіні – на рік та 4 місяці, а колишній віцепрезидент Павел Недвед – на 8 місяців

До слова, "Ювентус" через корупційний скандал 2006 року уже переводився до нижчого дивізіону – Серії B. Тоді туринський клуб також позбавили виграних у сезонах 2004/05 і 2005/06 "скудетто".

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