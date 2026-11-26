Дмитро Різник / © Associated Press

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) включив сейви воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника до добірки найкращих за підсумками ігрового дня Ліги чемпіонів.

До підбірки потрапили два яскраві порятунки воріт від голкіпера "гірників" у матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

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27-річний український воротар обидва рази виграв дуелі один на один проти своїх суперників — перед перервою він відбив удар Огуза Айдина, а наприкінці поєдинку впорався з пострілом від Ромелу Лукаку.

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Також до добірки найкращих потрапили сейви воротаря "Вікінга" Любомира Белко у матчі проти "Атлетіко", Матвія Сафонова з ПСЖ проти "Роми", Денніса Займена зі "Штутгарта" проти "Інтера" й Стаса Покатилова із "Сабаха" проти "Барселони".

Незважаючи на чудову гру Різника, підопічні Арди Турана поступилися "Фенербахче" з рахунком 0:1. Ця поразка стала для "гірників" третьою поспіль у турнірі.

Донеччани стартували з нічиєї проти нідерландського ПСВ (1:1), потім здолали грецький АЕК (3:1), після чого програли італійському "Інтеру" (0:1) та поступилися португальському "Спортингу" (0:1).

Після п'яти турів "Шахтар" з 4 набраними очками посідає 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

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Попереду на підопічних Турана чекають ще три матчі основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

У наступному турі Ліги чемпіонів "гірники" 9 грудня на виїзді зіграють зі "Слованом".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розчавив "Фенербахче" в Юнацькій лізі УЄФА.

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