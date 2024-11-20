УЄФА виніс жорсткий вердикт щодо скандального матчу Румунія – Косово в Лізі націй

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив долю матчу 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 між збірними Румунії та Косова, який не дограли через політичний скандал.

Дисциплінарний комітет УЄФА присудив косоварам технічну поразку з рахунком 0:3, повідомляється на офіційному сайті організації.

Поєдинок, який відбувався 15 листопада у Бухаресті, не було дограно внаслідок поведінки румунських уболівальників. У компенсований до другого тайму час, за рахунку 0:0, вони почали скандувати образи на адресу команди суперника, зокрема фразу “Косово – це Сербія”.

Також на трибунах було помічено сербський прапор, а фанати кидали на поле різні предмети, зокрема уламки пластикових крісел.

Поєдинок було призупинено. Згодом футболісти збірної Румунії та арбітри повернулись на поле, на відміну від гравців команди Косова, які відмовилися продовжувати матч. У підсумку головний суддя данець Мортен Крог достроково дав фінальний свисток.

У своєму рішенні УЄФА зазначив, що відповідальність за те, що матч не було дограно, несуть саме косовари, тож їм була зарахована технічна поразка. Команду також зобов'язали сплатити штраф у розмірі 6 тисяч євро за неналежну поведінку своїх футболістів.

Збірна Румунії також отримала покарання – штраф у розмірі 128 тисяч євро через неприйнятну поведінку своїх уболівальників.

Таким чином, збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу набрала максимально можливі 18 очок та виграла свою групу Ліги націй, здобувши підвищення до Дивізіону В.

Збірна Косова (12 балів) посіла друге місце у цьому квартеті та зіграє у плейоф за право піднятися в класі.

Також у цій групі виступали Кіпр (6 очок – залишається у Лізі C) та Литва (0 балів – вилетіла до Ліги D).

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