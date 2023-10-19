УЄФА визначив долю перерваного через теракт у Брюсселі матчу відбору Євро-2024 Бельгія – Швеція

Європейський футбольний союз (УЄФА) ухвалив рішення щодо матчу 8-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії та Швеції, який 16 жовтня не дограли через теракт у Брюсселі.

Як повідомив офіційний сайт УЄФА, поєдинок не буде дограний. А рахунок 1:1 за підсумками першого тайму зараховано як остаточний.

Таким чином, внаслідок нічийного результату обидві команди зароблять за цей матч по одному очку. Отримані жовті картки в першому таймі гри залишаються чинним.

"Королівська бельгійська футбольна асоціація і Шведська футбольна асоціація, враховуючи обставини, прямо висловили своє бажання не догравати матч. Результат цього матчу не впливає на становище команд у групі F, оскільки Бельгія вийшла на Євро-2024, а Швеція вибула з боротьби. Календар змагань не дозволяє зіграти матч під час міжнародної паузи в листопаді, коли має бути завершено груповий етап відбору, після чого відбудеться жеребкування плейоф і визначення груп Євро-2024", – йдеться у повідомленні УЄФА.

Додамо, що поєдинок Бельгія – Швеція уже не мав значення з точки зору боротьби у групі F. Бельгія (17 очок) та Австрія (16 пунктів) достроково вийшли до фінального турніру Євро-2024. Швеція (7 балів), Азербайджан (4) та Естонія (1) втратили шанси фінішувати в топ-2.

Нагадаємо, під час поєдинку Бельгія – Швеція в центрі бельгійської столиці стався теракт, внаслідок якого двох фанатів збірної Швеції було застрелено, а ще одного поранено. Через це матч було завершено достроково після першого тайму.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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