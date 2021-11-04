УЄФА визначив найкращий гол четвертого туру Ліги чемпіонів: відео ефектного удару

Лукас Нмеча ударом зльоту з гострого кута приніс "вовкам" перемогу над "Зальцбургом".

УЄФА обрав автора найкращого голу за підсумками матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Ним став форвард німецького "Вольфсбурга" Лукас Нмеча, який забив у ворота австрійського "Зальцбурга".

Нападник молодіжної збірної Німеччини приніс "вовкам" перемогу красивим ударом на 60-й хвилині. Отримавши передачу від Максіміліана Арнольда, форвард скинув собі м'яч грудьми і, не зустрівши опору від захисника, з гострого кута зльоту точно пробив у ближню "дев'ятку".

На звання найкращого голу тижня також претендували забиті м'ячі форварда "Реала" Каріма Бензема (у ворота "Шахтаря"), нападника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду ("Аталанті") та бомбардира "Баварії" Роберта Левандовські (у ворота "Бенфіки").

Додамо, що матчі 5-го туру групової стадії ЛЧ відбудуться 23-24 листопада, а поєдинки заключного туру заплановано на 7-8 грудня. Уже зараз відомі 4 учасники плейоф найпрестижнішого єврокубка.

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