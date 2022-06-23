УЄФА включив двох футболістів збірної України до топ-100 гравців національних команд

УЄФА включив двох футболістів збірної України до топ-100 гравців національних команд

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) разом зі FedEx Performance Zone оновила рейтинг найкращий футболістів національних команд.

Так, у списку опинилися одразу двоє виконавців збірної України - Андрій Ярмоленко та Микола Матвієнко.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначається, що Ярмоленко став найкращим серед українців. Капітан "синьо-жовтих" став 91-м . В останньому десятку топ-100 розташувався інший українець Микола Матвієнко – 92-га позиція.

Третім у цьому списку серед українських футболістів став динамівець Микола Шапаренко. Щоправда, півзахисник опинився вже поза сотнею найкращих – 148-ме місце.

Топ-10 найкращих українських футболістів (у місцях):

91. Андрій Ярмоленко

92. Микола Матвієнко

148. Микола Шапаренко

149. Роман Яремчук

184. Ілля Забарний

281. Віктор Циганков

282. Руслан Маліновський

314. Олександр Караваєв

322. Тарас Степаненко

358. Олександр Зінченко

Очолив рейтинг француз - Кіліан Мбаппе. Одразу за його спиною розташувались його партнер по національній команді Карім Бензема. Трійку лідерів замкнув нідерландець Мемфіс Депай.

До топ-10 також потрапили – Гаррі Кейн (Англія), Кріштіану Роналду (Португалія), Еміль Форсберг (Швеція), Серхіо Бускетс (Іспанія), Ігор Армаш (Молдова), Антуан Грізманн (Франція) та Кевін де Брюйне (Бельгія).

Додамо, що збірна України не зуміла вийти на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться наприкінці року в Катарі. Підопічні Олександра Петракова в фіналі відбору поступилися Уельсу (0:1). Утім, українська команда реабілітувалася в Лізі націй. де після чотирьох турів має сім очок та посідає перше місце. Більш того, "синьо-жовті" мають гру в запасі.

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