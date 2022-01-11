УЄФА включив українського футболіста до списку тих, хто повинен "вистрелити" в 2022 році

УЄФА включив українського футболіста до списку тих, хто повинен "вистрелити" в 2022 році

Цей відрізок часу може стати для нього визначальним.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скалав список футболістів, які можуть яскраво виступити 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Так, тут знайшлося місце й для талановитого українського півзахисника донецького "Шахтаря" - Михайла Мудрика. 21-річний гравець стає потроху основним виконавцем "гірників" під супроводом головного тренера - Роберто Де Дзербі.

Ось, як в УЄФА охарактеризували Мудрика:

"Яскравий форвард увірвався до складу "Шахтаря" цього сезону і взяв участь у всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Зокрема вийшов у старті проти "Реала". Дебют за збірну не за горами".

Зазначимо, що, окрім Мудрика, тут опинилися й низка юних талантів топових європейських клубів. Усім, хто перебуває в цьому списку, не більше 21 року. Так, тут є: Карім Адеємі (19, "Зальцбург"), Гаві (17, "Барселона"), Ніко (19, "Барселона"), Гарві Еліотт (19, "Ліверпуль"), Юрієн Тімбер (20, "Аякс") та ще низка виконавців.