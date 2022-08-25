УЄФА вручив нагороди найкращому гравцю та тренеру за підсумками минулого сезону

Європейський футбольний союз (УЄФА) під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23 роздав нагороди найкращим гравцю та тренеру за підсумками сезону 2021/22.

Найкращим футболістом минулого сезону став форвард мадридського "Реала" Карім Бензема.

У боротьбі за почесний приз 34-річний француз обійшов свого одноклубника - голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа, а також півзахисника "Манчестер Сіті" Кевіна де Брейне.

Найкращим тренером року за версією УЄФА став керманич "Реала" Карло Анчелотті. 63-річний італійський фахівець випередив коучів "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля" Хосепа Гвардіолу та Юргена Клоппа відповідно.

Нагадаємо, минулого сезону "Реалу" вдалося оформили золотий "дубль", вигравши Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

Читайте також:

Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу

"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

"Динамо" потрапило до першого кошику посіву під час жеребкування групового етапу Ліги Європи