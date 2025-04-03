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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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УЄФА вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ

Олексій Бугаєв загинув наприкінці минулого року, воюючи у складі загарбницької армії РФ.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Олексій Бугаєв

Олексій Бугаєв / © фото з соцмереж

Європейський футбольний союз (УЄФА) вшанував пам'ять колишнього футболіста збірної Росії Олексія Бугаєва, який брав участь у війні проти України та був убитий ЗСУ.

Ганебна ситуація сталася на конгресі УЄФА в сербському Белграді, повідомляє Tribuna.com.

"Я б хотів запросити вас зробити хвилину мовчання в пам'ять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя від моменту нашої останньої зустрічі", – сказав перед процедурою вшанування пам'яті президент УЄФА Александер Чеферін.

У вересні 2024 року Бугаєва було засуджено до дев'яти з половиною років позбавлення волі за зберігання та перевезення наркотичних речовин.

Аби уникнути ув'язнення, 43-річний ексфутболіст виявив бажання вирушити на війну в Україні і став одним з новобранців російської окупаційної армії, яких активно вербують у місцях позбавлення волі. У грудні 2024 року Бугаєва ліквідували ЗСУ.

Упродовж футбольної кар'єри вбитий окупант виступав за московські "Торпедо", "Локомотив" та низку інших російських клубів.

В активі Бугаєва 7 матчів за національну збірну РФ, зокрема два поєдинки на чемпіонаті Європи 2004 року.

Олексій завершив спортивну кар'єру 2010 року у віці 29 років.

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