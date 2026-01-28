ТСН у соціальних мережах

Проспорт
998
2 хв

УЄФА виніс вердикт щодо натуралізованого росіянина, який обматюкав Україну на Євро з футзалу

Дениса Нєвєдрова дискваліфікували на один матч умовно.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Нєвєдров

Денис Нєвєдров / Фото: соцмережі

УЄФА ухвалив рішення щодо ганебного вчинку натуралізованого збірною Вірменії росіянина Дениса Нєвєдрова на Євро-2026 з футзалу.

Як повідомили Tribuna.com в Українській асоціації футболу (УАФ), Нєвєдров отримав один матч дискваліфікації умовно та випробувальний термін на один рік.

Першочерговим рішенням УЄФА після звернення УАФ був один матч класичної дискваліфікації, через яку Нєвєдров пропускав би гру турніру, однак вірменська сторона подала апеляцію й апеляційний комітет УЄФА її задовольнив.

Натомість після цього було відхилено зворотну апеляцію УАФ. Пояснення УЄФА звучить таким чином: "Українська асоціація футболу, відповідно до статті 37 Дисциплінарного регламенту УЄФА, не має права оскаржувати таке рішення, оскільки воно безпосередньо на неї не впливає".

Після сенсаційної перемоги вірменів над збірною України (2:1) в матчі першого туру групового етапу Євро-2026 з футзалу Нєвєдров під час святкування на майданчику прокричав у камеру "Лохи, Україна. Лохи, н***й".

Після цього УАФ звернулася до УЄФА з вимогою застосувати санкції проти гравця й там відкрили дисциплінарне провадження щодо поведінки Нєвєдрова.

Зазначимо, що Нєвєдров є російським футзалістом, якого натуралізували 2021 року. Відтоді він виступає за Вірменію. На клубному рівні 31-річний гравець захищає кольори "Тюмені" в РФ.

Нагадаємо, після поразки від вірменів на старті футзального Євро збірна України в другому турі перемогла Литву (4:1).

В заключному третьому матчі групового етапу "синьо-жовті" у середу, 28 січня, позмагаються з Чехією. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Для виходу до плейоф підопічним Олександра Косенка потрібно не програти чехам.

