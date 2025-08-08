УЄФА виплатив Росії солідну суму за час повномасштабної війни, "забувши" про українські клуби – ЗМІ

Александер Чеферін / © Associated Press

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виплатив російським клубам 10,8 мільйона євро "платежів солідарності" від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Незважаючи на відсторонення клубів держави-агресорки від єврокубків, Російський футбольний союз (РФС) отримав від УЄФА 3,305 млн євро у сезоні-2022/23, а також 3,381 млн євро і 4,224 млн євро в кампаніях 2023/24 та 2024/25 відповідно.

Також було здійснено платіж у розмірі 6,209 млн євро за сезон-2021/22, під час якого РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Водночас п'ять українських клубів таких виплат не отримали, бо нібито перебували в "зоні бойових дій".

Йдеться про "Чорноморець" та "Реал Фарма" з Одеси, запорізький "Металург", "Фенікс-Маріуполь" та харківський "Металіст 1925".

27 липня директори цих клубів звернулися до президента УЄФА Александера Чеферіна зі скаргою на те, що їм було затримано виплати за сезони-2023/24 та 2024/25.

"Унаслідок нашого спілкування як з національною асоціацією, так і з посадовцями УЄФА нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених платежів є деякі абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які нібито стосуються географічного розташування футбольних клубів у зоні бойових дій.

Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи жодного юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі. Формулювання, яке використовується стосовно зони бойових дій, є для нас абсолютно незрозумілим і не відповідає дійсності.

Зона бойових дій, а точніше зона військової агресії Росії, це не якийсь конкретний регіон нашої країни, а вся Україна", – йдеться у зверненні.

Також у листі до Чеферіна йдеться про те, що багато українських футбольних уболівальників пішли на фронт від перших днів російської агресії. Велика частина з них, на жаль, загинула.

"Тому в цей складний для нашої країни час будь-яка додаткова фінансова допомога та підтримка, безсумнівно, допоможуть клубам полегшити тягар фінансових витрат, які, як зазначено вище, через обставини військової агресії не можуть бути компенсовані можливими доходами", – наголосили у зверненні.

Представник УЄФА спочатку пообіцяв надати пояснення щодо цих виплат, але досі так і не відповів.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-агресорки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.