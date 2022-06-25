УЄФА заборонив проводити міжнародні матчі в окупованому Росією Придністров'ї

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив проведення всіх матчів під егідою організації на території невизнаного Придністров'я.

Таке рішення ухвалено відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також у зв'язку з повномасштабним вторгненням військ РФ до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Таким чином, чемпіон Молдови "Шериф" не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі.

"Виконавчий комітет УЄФА несе загальну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає обов'язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин. "Шерифу", який буде грати в першому кваліфікаційному раунді ЛЧ, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров'я для домашніх матчів в клубних змаганнях УЄФА до тих пір, поки діятиме заборона грати в регіоні", - йдеться в заяві УЄФА.

У першому раунді кваліфікації ЛЧ "Шериф" зіграє проти боснійського "Зриньськи". Домашній матч чемпіони Молдови проведуть 13 липня.

Нагадаємо, минулого сезону "Шериф" вперше в історії пробився до Ліги чемпіонів. Тираспольський клуб посів третє місце в групі, обігравши донецький "Шахтар" і мадридський "Реал".

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