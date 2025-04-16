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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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УЄФА заборонив вшанувати пам'ять загиблих українців перед матчем відбору Євро-2026 з футзалу

Незважаючи на заборону УЄФА, збірна України домовилася із суперником та провела хвилину мовчання.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Європейський футбольний союз (УЄФА) вкотре зганьбився, заборонивши перед матчем відбору до Євро-2026 з футзалу Україна – Румунія вшанувати пам'ять людей, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Сумах.

Про це повідомив коментатор поєдинку Сергій Лук'яненко в ефірі телеканалу Setanta Sports.

За його словами, Асоціація футзалу України зверталася до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання перед початком гри, але з невідомої причини двічі отримала відмову.

Водночас українські футзалісти знайшли спосіб обійти заборону з боку УЄФА і звернулися безпосередньо до команди Румунії. Суперник пішов назустріч і хвилина мовчання все ж відбулася.

Команди вшанували пам'ять загиблих уже під час матчу – одразу після першого розіграшу м'яча з центра поля.

Після матчу головний тренер української збірної Олександр Косенко прокоментував цю ситуацію та подякував суперникам за згоду провести хвилину мовчання.

"Ми хотіли вшанувати пам'ять загиблих у страшному теракті. Чесно кажучи, болить серце й душа. Румуни це все розуміють і, не вагаючись, одразу ж підтримали і сказали, що справді дуже важливо, щоб про це знав увесь світ. Те, що відбувається, – жахливо. Тому подякуємо ще раз румунам...", – сказав коуч "синьо-жовтих".

Збірна України з футзалу здобула перемогу над Румунією з рахунком 3:1 та відібралася на континентану першість з максимальним показником набраних очок (18). "Синьо-жовті" виграли шість матчів з шести із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 37:5.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу. На останньому чемпіонаті Європи наша команда посіла четверте місце.

Зазначимо, що раніше УЄФА оскандалився тим, що вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ.

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