Уже 10 нагород: Україна посідає друге місце в медальному заліку Паралімпіади-2026

Максим Мурашковський та Дмитро Суярко / Національний паралімпійський комітет України

Україна опустилася на друге місце в медальному заліку зимових Паралімпійських ігор-2026 після другого змагального дня.

У неділю, 8 березня, наші параатлети завоювали чотири медалі — "срібло" та три "бронзи", тоді як китайці виграли десять.

Тепер збірна України має у своєму активі 10 нагород Паралімпіади-2026: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

"Синьо-жовті" розташовуються на другому місці в медальному заліку Паралімпіади-2026, пропустивши вперед Китай, який лідирує з 16 нагородами (8+5+3).

Медальний залік Паралімпіади-2026 (топ-5)

1. Китай — 8 "золота" + 5 "срібло" + 3 "бронзи" = 16 медалей

2. Україна — 3+2+5 = 10

3. Австрія — 2+0+0 = 2

4. Канада — 1+3+2 = 6

5. США — 1+3+1 = 5

Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбуваються від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. На них розіграють 79 комплектів медалей.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна повністю бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.