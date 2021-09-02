Уже 84 нагороди: українські паралімпійці знову поповнили медальний кошик у Токіо-2020

Цього разу "синьо-жовті" виграли "бронзу" в плаванні та "срібло" в легкій атлетиці.
Україна стала володаркою ще двох нагород Паралімпійських ігор-2020 у Токіо. Плавець Денис Остапченко здобув "бронзу" на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас S3), а легкоатлетка Оксана Ботурчук виграла "срібло" в бігу на 100 метрів (клас - T12).
Остапченко став у фінальному запливі третім з результатом 45.95 секунди. Перемогу здобув мексиканець Дієго Лопес Діас - 44.66 секунди, "срібло" взяв китаєць Цзоу Лянькан - 45.25 секунди.
Ботурчук подолала 100-метрівку за 12.03 секунди. Її випередила лише кубинка Омара Дуранд Еліас - 11.49 секунди. Третьою стала китаянка Янфен Ліан - 12.51 секунди.
І для Остапченка, і для Ботурчук, це вже другі нагороди у Токіо-2020. Раніше Денис завоював "срібло" на дистанції 50 метрів на спині, а Оксана виграла "срібло" у забігу на 400 метрів.
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Тепер в активі української збірної 84 нагороди Паралімпади в Токіо: 20 золотих, 39 срібних і 25 бронзових. Україна перебуває в топ-5 медального заліку та йде четвертою за кількістю нагород.
- Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.
- Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що плавець Максим Крипак завоював 20-те "золото" України на Паралімпіаді-2020. Для нього четверте особисте "золото" на Іграх у Токіо.