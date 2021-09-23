Уже навіть співає: донька "Короля футболу" Пеле показала зворушливе відео з палати батька

Легендарний спортсмен не сумує в лікарні.
Келі Насіменту, донька легенди світового футболу Пеле, поділилася зворушливим відео з палати свого батька, який повторно потрапив до реанімації після перенесеної операції з видалення пухлини.
Жінка опублікувала в Instagram ролик, в якому показано, як чотириразового чемпіона світу відвідали музиканти з гітарою. Вони виконали гімн рідного клубу ексфутболіста "Сантоса".
Коли музиканти почали співати, Пеле приєднався до них. Пізніше він самостійно виконав кілька рядків гімну.
- Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках). Також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА.
- У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.