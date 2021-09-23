Уже навіть співає: донька "Короля футболу" Пеле показала зворушливе відео з палати батька

Уже навіть співає: донька "Короля футболу" Пеле показала зворушливе відео з палати батька

Легендарний спортсмен не сумує в лікарні.

Келі Насіменту, донька легенди світового футболу Пеле, поділилася зворушливим відео з палати свого батька, який повторно потрапив до реанімації після перенесеної операції з видалення пухлини.

Жінка опублікувала в Instagram ролик, в якому показано, як чотириразового чемпіона світу відвідали музиканти з гітарою. Вони виконали гімн рідного клубу ексфутболіста "Сантоса".

Коли музиканти почали співати, Пеле приєднався до них. Пізніше він самостійно виконав кілька рядків гімну.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках). Також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА.

У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.

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