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Уже навіть співає: донька "Короля футболу" Пеле показала зворушливе відео з палати батька

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Уже навіть співає: донька "Короля футболу" Пеле показала зворушливе відео з палати батька

instagram.com/iamkelynascimento

Легендарний спортсмен не сумує в лікарні.

Келі Насіменту, донька легенди світового футболу Пеле, поділилася зворушливим відео з палати свого батька, який повторно потрапив до реанімації після перенесеної операції з видалення пухлини.

Жінка опублікувала в Instagram ролик, в якому показано, як чотириразового чемпіона світу відвідали музиканти з гітарою. Вони виконали гімн рідного клубу ексфутболіста "Сантоса".

Коли музиканти почали співати, Пеле приєднався до них. Пізніше він самостійно виконав кілька рядків гімну.

  • Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках). Також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА.
  • У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.
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