Уже не "поза політикою": у РФ не перешкоджатимуть мобілізації спортсменів на війну з Україною

Від початку оголошення часткової мобілізації в Росії повістки до військомату почали отримувати всі чоловіки призовного віку, зокрема й спортсмени. Для них влада країни-агресорки не збирається робити виняток.

Про те, що в РФ не перешкоджатимуть мобілізації спортсменів на війну з Україною, заявив міністр спорту країни-окупантки Олег Матицин.

"Спортсмени максимально мобілізовані. Не можна виділяти спорт як рафіновану спільноту, яка може скористатися привілеями. Наші спортсмени - патріоти, які підтримали президента.

Спорт - єдина сім'я і всі завдання, які вирішує держава, спорт вирішуватиме разом. Не може йтися про якусь винятковість. Певні заходи захисту будуть. Можливо, буде дана якась відстрочка. Система продовжуватиме активно розвиватися, незважаючи на ситуацію", - наводить слова російського міністра пропагандистське видання "Матч ТВ".

Раніше повідомлялося, що повістку на війну з Україною отримав ексфутболіст збірної Росії Дініяр Білялетдінов.

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