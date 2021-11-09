Уже взявся до роботи: з'явилося відео з першого тренування Шевченка в "Дженоа"

Уже взявся до роботи: з'явилося відео з першого тренування Шевченка в "Дженоа"

Дебютний матч українського фахівця на чолі "грифонів" запланований на 21 листопада.

Новоспечений головний тренер італійського "Дженоа" Андрій Шевченко розпочав роботу з новою командою.

У вівторок, 9 листопада, колишній керманич збірної України прибув на клубну базу для проведення першого заняття на чолі "грифонів". Відео з тренування генуезький клуб виклав у себе в соцмереж.

Цікаво, що одягнений Шевченко вже був у тренувальний костюм свого нового клубу.

"Давайте розпочнемо", - підписала перші кадри з тренування пресслужба "Дженоа".

Офіційна презентація Шевченка в "Дженоа" повинна відбутися в середу, 10 листопада.

А перший матч Андрія біля керма генуезького клубу запланований на 21 листопада - у цей день "грифони" в рамках 13-го туру Серії А прийматимуть "Рому", очолювану Жозе Моурінью.

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

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