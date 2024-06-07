Уже з Луніним та Миколенком: збірна України назвала заявку на товариський матч проти Польщі

Поєдинок відбудеться 7 червня у Варшаві.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на контрольний матч проти Польщі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.
До неї увійшли всі 26 футболістів, які викликані на тренувальний збір перед чемпіонатом Європи.
Шанси зіграти у поєдинку з поляками також мають голкіпер Андрій Лунін та захисник Віталій Миколенко, які залишилися поза заявкою на попередню товариську зустріч проти Німеччини.
Заявка збірної України на матч з Польщею
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін
Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков
Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат
Матч Польща – Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна доступна на нашому сайті.
Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до Євро-2024. У першому контрольному матчі збірна України 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).
Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.
Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.
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