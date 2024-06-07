Уже з Луніним та Миколенком: збірна України назвала заявку на товариський матч проти Польщі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на контрольний матч проти Польщі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

До неї увійшли всі 26 футболістів, які викликані на тренувальний збір перед чемпіонатом Європи.

Шанси зіграти у поєдинку з поляками також мають голкіпер Андрій Лунін та захисник Віталій Миколенко, які залишилися поза заявкою на попередню товариську зустріч проти Німеччини.

Заявка збірної України на матч з Польщею

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков

Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Польща – Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна доступна на нашому сайті.

Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до Євро-2024. У першому контрольному матчі збірна України 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.

Читайте також:

Євро-2024: що треба знати про фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці