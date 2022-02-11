Узяв номер батька: 11-річний син Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"

Кріштіану-молодший приєднався до дитячої команди "червоних дияволів".
Старший син форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, 11-річний Кріштіану-молодший, став гравцем академії "манкуніанців".
Хлопчик підписав контракт з "червоними дияволами" та взяв собі сьомий ігровий номер, під яким в МЮ виступає його батько.
Фотографіями з презентації юного футболіста поділилася наречена п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Джорджина Родрігес.
"Разом до наших мрій. Мама тебе любить", - написала Джорджина в Instagram.
Зазначимо, що раніше Кріштіану-молодший виступав за дитячу команду "Ювентуса", де раніше грав його батько. Після того, як влітку минулого року Роналду залишив Турин, його син також попрощався з командою.
Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає.
- Влітку 2017 року у футболіста народилася двійня Єва та Маттео від сурогатної матері.
- А восени 2017-го Джорджина Родрігес народила їхню спільну донечку Алану Мартіну.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що скоро в сім'ї Роналду буде поповнення. Джорджина Родрігес чекає на двійню від Кріштіану.
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