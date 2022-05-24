"В а**ї від цього": відомий український коментатор розніс Петракова через його слова на пресконференції

"В а**ї від цього": відомий український коментатор розніс Петракова через його слова на пресконференції

Футбольний коментатор Віктор Вацко вщент розкритикував головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Так, причиною невдоволення з боку Вацка на адресу керманича "синьо-жовтих" стали його слова на нещодавній пресконференції.

Там Петраков заявив, що він відпускає своїх гравців на кілька днів відпочинку, щоб вони "попрацювали в ліжку". Ці слова дуже здивували коментатора, про що він й розповів у ефірі своєї авторської програми Вацко Live.

"Знаєте, що таке національна збірна України для мене? Це футбольна вершина, це гордість нації, це солідність. І коли людина, яка очолює цю збірну, на прес-конференції, публічному заході в рамках міжнародного матчу за участю міжнародних медіа розповідає, що дасть два вихідні своїм футболістам, щоб ті два дні працювали у ліжках з жінками...

Перед цим була історія у Гладбаху із цитатою "Ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, німці бажатимуть мені добра, а мої брати будуть нас вбивати". Як це розуміти? Хто брати? Які брати? А де не брати? А німці хто? Ще не вистачало сказати щось про те, що діди воювали.

У цій ситуації мені найбільше шкода пресаташе збірної Олександра Гливинського, який збоку тихенько сидить і тихенько сповзає вниз. У цій ситуації мені стає, як називає цей стан сучасна молодь, крінжово. Моє покоління висловлювалося простіше та чіткіше – я в а**ї від цього. Ні більше, ні менше. В а**ї.

Олександре Васильовичу, ви – головний тренер національної збірної України. Ви розумієте, де ви? Розумієте, на якому ви рівні? Розумієте, команду якої країни та в який час ви представляєте на міжнародному рівні? Ви розумієте, яка зараз у вас місія там, у Європі. Особливо на офіційних медіа-заходах довкола матчів.

Kalush на Євробаченні виходить і на увесь світ кричить "Save Азовсталь", а тут національна збірна України й "відпрацювати з жінками в ліжках". Ви серйозно?", - заявив Вацко.

Додамо, що вже 1 червня збірна України проведе виїзний півфінальний поєдинок відбору до Чемпіонату світу-2022. Суперником команди Петракова буде Шотландія.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом;

Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом; Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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