В Англії боєць відправив суперника у "стоячий" нокаут жорстким ударом в голову: відео

Спортсмен ще в повітрі був знерухомлений.

Неймовірною розв'язкою завершився останній бій з тайського боксу на турнірі в Англії.

Так, у поєдинку між Каллумом Паттерсоном та Натаніелем Читезою нічого не віщувало біди. Суперники обмінювалися швидкими ударами доти, поки Паттерсон не завдав точного удару ногою в щелепу Читезе, який пропустив момент удару і не встиг на нього зреагувати. Як наслідок, він миттю опустив руки і впав, як колода, на канвас.

На честь рефері поєдинку він одразу дав відмашку припинити бій і кинувся рятувати боксера.

До вашої уваги відео з цим брутальним нокаутом.

OUT COLD!



Callum Patterson with a vicious head kick against Nathaniel Chiteza at last weekend's Muay Thai Showdown in Bolton, England. pic.twitter.com/rzd0KzRhBr — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 14, 2022

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