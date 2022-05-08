В Англії під час футбольного матчу трагічно загинув 13-річний гравець

В Англії під час футбольного матчу трагічно загинув 13-річний гравець

У суботу, 7 травня, у юнацькому чемпіонаті Англії сталася трагедія - загинув 13-річний футболіст команди "Кавальєрс" U-13 Семюел Аквасі.

Нещасний випадок стався в Ноттінгемі під час матчу його клубу проти "Россонері" U-13.

Про це повідомляє ITV.com.

Юному футболісту надавали медичну допомогу, але врятувати його не вдалося.

Деталі, які призвели до загибелі футболіста під час матчу, не повідомляються

Представники футбольної асоціації Ноттінгемшира висловили співчуття сім'ї загиблого.

"Він мав велику повагу серед всіх членів команди", - зазначили у Нотс ФА.

Це другий такий випадок менш як за рік. Раніше гравець "Вест Бріджфорд Кольтс" Ділан Річ помер у віці 17 років після надзвичайної ситуації під час гри молодіжних команд в Англії.

Нагадаємо, що у Новій Каховці Херсонської облісті, тимчасово окупованій російськими військами, провели футбольний турнір до 9 травня.

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