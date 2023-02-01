В Англії відкрили розслідування проти Мудрика через відео у TikTok: як можуть покарати українця

Футбольна асоціація Англії (FA) відкрила розслідування щодо можливого прояву расизму від вінгера лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє The Athletic.

Причиною розслідування став відеоролик на платформі TikTok, опублікований українцем влітку минулого року. У ньому Мудрик виконує трек американського репера Lil Baby "Freestyle", випущений 2017 року. У пісні понад десять разів лунає слово "нігер".

Михайло вже попросив вибачення за свій вчинок, а саме відео, яке переглянули понад 200 тисяч разів, було видалене. Однак Футбольна асоціація Англії все одно зайнялася вивченням цієї справи.

Потенційно українцю може загрожувати покарання – грошовий штраф або навіть дискваліфікація.

Випадки покарання в Англії за подібні інциденти вже траплялися. Наприклад, 2021 року форвард "Манчестер Юнайтед" Едінсон Кавані був дискваліфікований на три матчі за сторіз у себе в Instagram, де використав слово "негріто". FA почала розслідування та трактувала коментар гравця як расизм. Також уругвайця змусили заплатити 100 тисяч фунтів штрафу.

Цієї зими Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря", підписавши із "синіми" контракт до літа 2030 року. За його трансфер "гірники" отримали 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено бонусами.

до "Челсі" з донецького "Шахтаря", підписавши із "синіми" контракт до літа 2030 року. За його трансфер "гірники" отримали 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено бонусами. Михайло дебютував за "пенсіонерів" у матчі 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля". У цьому поєдинку українець встановив швидкісний рекорд сезону англійської Прем'єр-ліги.

за "пенсіонерів" у матчі 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля". У цьому поєдинку українець англійської Прем'єр-ліги. У наступному турі чемпіонату Мудрик і Ко 3 лютого приймуть в лондонському дербі "Фулгем". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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