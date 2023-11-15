В Англії заарештували хокеїста, який під час матчу ковзаном завдав супернику смертельної травми

Історія з моторошною смертю хокеїста "Ноттінгем Пантерз" Адама Джонсона, якому під час матчу Кубка Великої Британії перерізали горло лезом ковзана, отримала своє продовження. Поліція затримала гравця "Шеффілд Стіллерз" – його підозрюють у ненавмисному вбивстві.

Експертиза підтвердила смерть Джонсона внаслідок травми шиї, отриманої від удару ковзаном суперника, повідомила поліція Південного Йоркширу. Детективи затримали підозрюваного, він залишається під вартою.

"Ми спілкувалися з вузькоспеціалізованими експертами у своїй галузі, щоб допомогти в наших розслідуваннях, і продовжуємо тісно співпрацювати з відділом охорони здоров'я та безпеки міської ради Шеффілда. Смерть Адама сколихнула багато громад, від наших місцевих жителів тут, у Шеффілді, до вболівальників хокею по всьому світу", – цитує представника поліції BBC.

Нагадаємо, 29-річний Джонсон на 33-й хвилині матчу проти "Шеффілд Стіллерз" зіткнувся із суперником та отримав поріз шиї лезом ковзана. Адам знепритомнів просто на льоду, а лікарям команди довелося його реанімувати. Гравця терміново доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Менш ніж за добу він пішов з життя від отриманої травми.

Зазначимо, що Джонсон був відомий своїми виступами в Національній хокейній лізі (НХЛ), де провів два сезони у складі "Піттсбург Пінгвінз". Там на його рахунку 13 матчів, у яких він відзначився одним голом та чотирма результативними передачами.

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