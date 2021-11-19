В Аргентині поліція застрелила 17-річного футболіста: деталі трагедії

Клуб гравця вимагає справедливого розслідування інциденту
В Аргентині представники правоохороних органів застрелили 17-річного футболіста Лукаса Гонсалеса.
Про це повідомляє La Nacion.
Так, за даними джерела, трагедія сталася в районі Барракас – це на південному сході Буенос-Айреса. Гонсалес разом із друзями їхав автомобілем, тоді як поліцейські відкрили вогонь у бік транспортного засобу.
Представники правоохоронних органів у своєму звіті вказали, що молодики протаранили поліцейську машину, коли та намагалася зупинити їх на одному з перехресть.
У той же час, футбольний клуб "Барракас Сентраль", за який виступав Гонсалес, не підтримує цю версію слідства і вимагає справедливого розслідування інциденту. Зазначається, що на найближчі кілька днів у команді оголошено жалобу – скасовано матчі та тренування.
"Сьогодні ми з сумом прощаємось із Лукасом. Клуб оголошує триденну жалобу. Наші щирі співчуття сім'ї, друзям та близьким", - йдеться в повідомленні пресслужби клубу.
- "Барракас Сентраль" виступає у другому за силою дивізіоні Чемпіонату Аргентини з футболу.