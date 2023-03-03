В Аргентині зловмисники обстріляли супермаркет родини Мессі та залишили йому погрозливе послання

В аргентинському Росаріо, де народився зірковий футболіст ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, стався напад на супермаркет, який належить родині його дружини Антонелли Рокуццо.

Про це повідомляє Associated Press.

У ніч проти 2 березня о 3:20 за місцевим часом двоє озброєних чоловіків під'їхали на мотоциклі до супермаркету Unico та випустили по будівлі 14 куль. Ніхто не постраждав, але магазин було пошкоджено.

На дверній ручці поліція виявила папір з посланням, адресованим Мессі.

"Мессі, ми чекаємо на тебе. Явкін (мер Росаріо Пабло Явкін – прим.) теж наркоторговець, він тобі не допоможе", – йдеться у записці зловмисників.

Поліція підозрює, що напад здійснили футбольні хулігани. Мер міста після інциденту відвідав супермаркет та розкритикував федеральну владу за те, що вона, за його словами, не змогла приборкати в Росаріо сплеск насильства, пов'язаного з наркотиками.

Справою зайнявся прокурор Федеріко Ребола. Він доручив поліції оглянути місце злочину, опитати свідків, провести балістичну експертизу та ознайомитися із записами з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, цього тижня Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала Мессі найкращим гравцем 2022 року. Аргентинець отримав нагороду під час урочистої церемонії в Парижі.

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