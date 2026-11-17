Абель Нуньєс / Futbol Club Ezeiza

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В Аргентині помер 18-річний футболіст клубу "Есейса" Абель Нуньєс внаслідок влучання м'ячем у голову під час матчу.

Про це повідомляє TyC Sports.

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Трагічний інцидент стався 12 листопада під час поєдинку п'ятого дивізіону молодіжного турніру від Асоціації футболу Аргентини (AFA) між "Есейсою" та "Депортіво Муньїс".

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М'яч із великою силою влучив футболісту в голову, після чого він знепритомнів і впав на поле. Арбітр негайно зупинив гру, а медики надали Нуньєсу першу допомогу та доправили до лікарні.

У Нуньєса діагностували перелом черепа та внутрішню кровотечу. Попри проведену екстрену операцію, врятувати життя спортсмена не вдалося. Абель помер 15 листопада — через три дні після отриманої травми.

"Найважча новина, яку нам доводиться повідомляти як клубу. З глибоким болем і безмежним сумом ми прощаємося з хлопцем, у якого було ціле життя попереду і який сьогодні залишає по собі порожнечу, що неможливо передати словами", — йдеться в заяві клубу "Есейса".

Нуньєс приєднався до "Есейси" на початку 2026 року і виступав на позиції атакувального півзахисника під 10-м номером. Також він захищав кольори резервної команди футзального клубу "Нуева Естрелла".

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Раніше повідомлялося, що помер іспанський футболіст, у якого зупинилося серце після зіткнення під час матчу.

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