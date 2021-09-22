В Австрії російського футболіста "забанили" на 48 матчів і вигнали з команди: що він накоїв

В Австрії російського футболіста "забанили" на 48 матчів і вигнали з команди: що він накоїв

Рашид Арсанукаєв отримав максимально жорстке покарання за те, що навмисне зламав супернику ніс.

Російський футболіст любительського клубу "Вікторія Брегенц" Рашид Арсанукаєв дискваліфікований на 48 матчів за умисний удар суперника головою.

Як повідомляє Kronen Zeitung, моторошний випадок стався під час поєдинку дев'ятої ліги Австрії проти команди "Гефіс/Заттайнс". Наприкінці зустрічі 28-річний Арсанукаєв вдарив суперника головою та отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього в червону.

Однак росіянин розлютився на арбітра та крикнув йому: "Я покажу тобі, за що потрібно карати". Після цього він головою вдарив суперника по обличчю і зламав йому ніс.

Поліція зафіксувала інцидент і вже передала матеріали до суду. Потерпілий футболіст переніс операцію і пропустить декілька тижнів. Своєю чергою, Арсанукаєв отримав максимально можливий "бан" - 48 матчів. Він не зможе грати в футбол до осені 2023 року. Повідомляється, що "Вікторія Брегенц" вже виключила росіянина з клубу.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що ФІФА на пів року дискваліфікувала російського футболіста.

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