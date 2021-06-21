В ефірі російського каналу зазвучав хіт українських фанатів "Путін х**ло": під час трансляції матчу Євро-2020

Вболівальників "синьо-жовтих" почули в Москві.

Під час матчу між збірними України та Австрії на Чемпіонаті Європи-2020 фанати виконали знаменитий хіт про президента Росії Володимира Путіна.

Цей епізод потрапив до трансляції гри, яка велася телеканалом "Росія 1". Коментатор не став звертати увагу на співи українських уболівальників, хоча їхнє виконання чулося досить чітко.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі у групі без шансів програла Австрії.

Тепер нашій команді потрібно буде чекати, чим закінчиться боротьба за вихід до плейоф в інших групах. "Синьо-жовтим", щоб продовжити боротьбу на турнірі, потрібно потрапити до четвірки найкращих команд із шести, що посіли у своїх квартетах треті місця.

Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, українські та австрійські фанати разом заспівали хіт про президента Росії.

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