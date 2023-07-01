В екстренера збірної України з футболу виявили рак

Михайло Фоменко повідомив, що наразі бореться з онкологічним захворюванням.

Колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко зізнався, що лікується від онкології.

Про це 74-річний фахівець розповів у коментарі виданню Sportnews.

Джерело зв'язалося з Фоменком, аби дізнатися, чи перебуває він зараз у безпеці, та обговорити результати збірної України.

На це він відповів, що не може зараз говорити та лікується від ракової хвороби.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", – сказав Фоменко.

Фоменко очолював збірну України від 2012 до 2016 року. Під його керівництвом головна команда країни пробилася до фінальної частини Євро-2016, де програла усі три матчі на груповому етапі. "Синьо-жовті" поступилися командам Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.

За свою тренерську кар'єру Фоменко також працював з "Динамо", "Вересом", київським ЦСКА, "Металістом", запорізьким "Металургом", "Таврією" та іншими клубами.

Разом з "Динамо" Фоменко виграв чемпіонат та Кубок України.

Раніше повідомлялося, що знаменитий український тренер Мирон Маркевич очолив львівські "Карпати".

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