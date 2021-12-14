В еліті англійського футболу зафіксована рекордна кількість зараження коронавірусом, перенесений матч одного з грандів

В еліті англійського футболу зафіксована рекордна кількість зараження коронавірусом, перенесений матч одного з грандів

Існує ризик й призупинення змагань.

В англійській Прем'єр-лізі зафіксований рекодний показник кількості заражених коронавірусом.

За інформацією Sky Sports, минулого тижня 42 гравця та члена персоналу клубів АПЛ склали позитивні тести на коронавірус. Це рекордний показник захворювання у лізі за семиденний період, відколи тестування стало обов'язковим. Попередній рекордний показник кількості виявлених хворих було зафіксовано у січні цього року – 40 випадків на тиждень.

За минулий тиждень було здано 3 805 тестів. Наразі випадки захворювання COVID-19 офіційно підтверджені у "Брайтоні", "Тоттенхемі", "Лестері", "Манчестер Юнайтед", "Астон Віллі" та "Норвічі". АПЛ вже встановила суворіші обмеження: клубам, зокрема, нагадали про соціальне дистанціювання та обов'язкове носіння масок.

Так, за інформацією офіційного сайту АПЛ, через спалах COVID-19 вже ухвалено рішення перенести матч 17-го туру між "Брентфордом" та "Манчестер Юнайтед", який повинен був відбутися у вівторок, 14 грудня.

Усе через масове зараження в таборі "манкуніанців". Клуб тимчасово закрив тренувальну базу, щоб мінімізувати подальший ризик поширення хвороби, інфіковані (гравці та члени персоналу) були ізольовані. Нова дата проведення матчу буде оголошена з часом.

Раніше через COVID-19 скасували поєдинок Ліги конференцій між "Тоттенхемом" та французьким "Ренном".