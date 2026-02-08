ТСН у соціальних мережах

В яскравому фіналі: визначився переможець чемпіонату Європи-2026 з футзалу

У вирішальному матчі за трофей іспанці здолали португальців.

Збірна Іспанії з футзалу

Збірна Іспанії з футзалу / x.com/FutSalRFEF

Збірна Іспанії стала чемпіоном Євро-2026 з футзалу. В яскравому фіналі турніру іспанці перемогли португальців з рахунком 5:3.

На самому старті матчу "Червона фурія" забила два м'ячі завдяки Антоніо Пересу та Хосе Раї. Португальці швидко відповіли голами Афонсу Жезуша і Рубена Гойша.

Під завісу першого тайму Перес оформив дубль, вивівши іспанську команду вперед.

Після перерви Португалія знову відігралася – рахунок зрівняв Паулета.

Однак іспанці все ж вирвали перемогу – Перес влучним ударом зробив хет-трик, а за кілька секунд до фінального свистка крапку в матчі поставив Адольфо.

Огляд матчу Португалія – ​​Іспанія

Для іспанців це перший тріумф на чемпіонаті Європи за останні десять років і восьмий в історії, що є абсолютним рекордом континентальної першості. Попередні два Євро виграла Португалія.

Бронзовим призером Євро-2026 з футзалу стала збірна Хорватії, яка в матчі за третє місце перемогла Францію – 5:5, 6:5 за пенальті.

Нагадаємо, збірна України на чемпіонаті Європи-2026 з футзалу дійшла до чвертьфіналу, де в екстратаймах поступилася Франції з рахунком 2:4.

Додамо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії (1:4).

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.

