В яскравому фіналі: визначився переможець чемпіонату Європи-2026 з футзалу
У вирішальному матчі за трофей іспанці здолали португальців.
Збірна Іспанії стала чемпіоном Євро-2026 з футзалу. В яскравому фіналі турніру іспанці перемогли португальців з рахунком 5:3.
На самому старті матчу "Червона фурія" забила два м'ячі завдяки Антоніо Пересу та Хосе Раї. Португальці швидко відповіли голами Афонсу Жезуша і Рубена Гойша.
Під завісу першого тайму Перес оформив дубль, вивівши іспанську команду вперед.
Після перерви Португалія знову відігралася – рахунок зрівняв Паулета.
Однак іспанці все ж вирвали перемогу – Перес влучним ударом зробив хет-трик, а за кілька секунд до фінального свистка крапку в матчі поставив Адольфо.
Огляд матчу Португалія – Іспанія
Для іспанців це перший тріумф на чемпіонаті Європи за останні десять років і восьмий в історії, що є абсолютним рекордом континентальної першості. Попередні два Євро виграла Португалія.
Бронзовим призером Євро-2026 з футзалу стала збірна Хорватії, яка в матчі за третє місце перемогла Францію – 5:5, 6:5 за пенальті.
Нагадаємо, збірна України на чемпіонаті Європи-2026 з футзалу дійшла до чвертьфіналу, де в екстратаймах поступилася Франції з рахунком 2:4.
Додамо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії (1:4).
Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.
"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.