В Індонезії юний воротар помер після зіткнення з суперником (відео)

В Індонезії юний воротар помер після зіткнення з суперником (відео)

Лікарі намагалися врятувати життя 20-річного футболіста.

Під час матчу 3-го за силою футбольного дивізіону Індонезії між командами "Торнадо" та "Вагана" сталася жахлива трагедія з воротарем команди господарів Тауфіком Рамсі.

Про це повідомляє Sport.detik.com.

На 40-й хвилині поєдинку при рахунку 1:1 голкіпер залишив свої ворота, щоб зіграти на виході та випередити суперника, який кинувся до м'яча, але натомість зіткнувся з ним.

20-річний Рамсі одразу знепритомнів. Його одразу ж доправили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати життя парубка.

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