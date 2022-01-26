"В іншому місці почувався краще": Неймар згадав, як мало не повернувся до "Барселони"

"В іншому місці почувався краще": Неймар згадав, як мало не повернувся до "Барселони"

Батько бразильця намагався домовитися з ПСЖ.

Нападник "ПСЖ" Неймар влітку 2019-го намагався залишити французький клуб заради повернення до "Барселони".

Про це футболіст заявив у документальному фільмі "Неймар: Ідеальний хаос", який можна переглянути на Netflix.

"Коли я вирішив покинути ПСЖ, це було не через вболівальників і не через клуб. Я хотів зробити це, тому що в іншому місці почувався краще. Хоч я не хотів залишатися в Парижі, але продовжував тренуватися, бо якщо ПСЖ програв би, усі б накинулися на мене", – сказав Неймар.

Переговори з каталонським клубом вів батько бразильця, проте здійснити перехід так і не вдалося.

"Він хотів покинути ПСЖ і знову грати в Іспанії. Я не хотів цього, але на кого я працюю? Ми намагалися розійтися з ПСЖ полюбовно, але не вийшло", – сказав Неймар-старший.

Цього сезону 29-річний бразилець зіграв 14 матчів, забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Його трансфер із "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро у 2017 році досі залишається рекордним в історії футболу.

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