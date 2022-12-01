В Ірані силовики застрелили чоловіка, який святкував виліт збірної з ЧС-2022: подробиці

Трагедія сталася під час антиурядових протестів у країні.

Іранця Мехрана Самака було вбито місцевими правоохоронцями на півночі країни, коли він публічно святкував виліт національної футбольної збірної з чемпіонату світу-2022.

Про це повідомила правозахисна організація Iran Human Rights (IHR) на своїй сторінці у Twitter.

Після поразки Ірану від команди США (0:1), яка залишила іранців за бортом Мундіалю, 27-річний Самак приєднався до групи антиурядових демонстрантів і разом з ними святкував фіаско своєї збірної.

Зазначається, що силовики смертельно поранили Мехрана пострілом у голову після того, як він почав сигналити зі своєї автівки в Бандар-Анзалі.

His name was #MehranSamak. He was shot in the head by state forces when he went out to celebrate the Islamic Republic’s loss at #FIFAWorldCup2022 in Bandar Anzali last night like many across the country. He was just 27 years old.#مهسا_امینی pic.twitter.com/rfJuuODUiq — Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) November 30, 2022

Чимало іранських уболівальників відмовилися підтримувати футбольну збірну своєї країни та бажали їй провалу на тлі свавілля влади і порушення прав людини в Ірані.

Своєю чергою, гравці збірної Ірану відмовилися співати державний гімн перед стартовим матчем на ЧС-2022 проти Англії. У такий спосіб вони висловили підтримку антиурядовим протестам, які охопили Іран після вбивства 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за порушення правил носіння хіджабу. Іранські фанати на стадіоні в Катарі відреагували на гімн своєї держави гучним свистом.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Ірану виступала в одній групі з Англією, Уельсом і США. У підсумку іранці набрали 3 очки та посіли третю сходинку в таблиці, не зумівши пробитися до плейоф.

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