В Ірані заарештовали одного з найвідоміших футболістів країни: деталі

В Ірані був затриманий колишній захисник національної збірної з футболу Вурія Ґафурі через висловлення опозиційних до чинної влади поглядів.

Про це пише The Guardian.

35-річний футболіст, який грає за місцевий клуб "Фулад", був затриманий після тренування команди та звинувачений у тому, що "заплямував репутацію національної збірної і поширював пропаганду проти держави"

Ґафурі відомий своєю антивладною позицією. Він також вислолювався проти заборони на відвідування жінками футбольних матчів та ізоляціоністської зовнішньої політики держави, що призвела до накладання до Ірану численних санкцій.

Футболіст також підтримав дії протестувальників, які беруть участь в антивладних демонстраціях в Ірані від вересня. Масові протести охопили країну після вбивства 22-річної студентки Махси Аміні, затриманої поліцією за неправильне носіння хіджабу.

Раніше повідомлялося, що легендарний нападник збірної Ірану Алі Даеї засуджений до страти на батьківщині. Його звинувачують в участі в акціях протесту у Ірані.

Нагадаємо, що збірна Ірану з футболу відмовилася співати гімн своєї країни перед матчем чемпіонату світу-2022 з Англією.

Ґафурі грав за збірну Ірану у 2014-2019 роках. За цей час він провів у складі збірної 26 матчів, в яких відзначився 2 результативними передачами.

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