В Ірані затримали одного з найкращих бомбардирів у історії футболу: деталі

Алі Даеї підтримав борців за права людини та ризикує за це поплатитися.

Працівники служби безпеки Ірану взяли під варту 53-річного ексфорварда національної збірної Алі Даеї.

Про це повідомляє Rbb24.

Його затримали у місті Сагез, в одному з готелів якого легенда зупинився в компанії іншого колишнього футболіста Хамеда Лака.

Вже на початку протестів 53-річний Алі Даеї заявляв про свою підтримку у боротьбі з режимом, за що нещодавно був позбавлений закордонного паспорта. Напередодні затримання колишній гравець мюнхенської "Баварії" вирушив до рідного міста Махси Аміні, щоб приєднатися до акції протесту. Однак військові затримали його у місцевому готелі "Курд".

Впродовж своєї кар'єри Алі Даеї виступав за "Герту", "Баварію", "Армінію", "Аль-Садд" та інші клуби.

За збірну Ірану зіграв 149 матчів, забив 109 голів. У списку бомбардирів національних команд Алі Даеї поступається лише Кріштіану Роналду (117 м'ячів).

Протести в Ірані

У країні протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки.

Багато іранців вийшли на вулиці, дехто закликав до повалення Ісламської Республіки та скандував “Смерть Хаменеї (верховному духовному лідеру Ірану)”.

Через 40 днів після смерті 22-річної Махси Аміні, тисячі іранців зібралися на кладовищі, де похована загибла після затримання так званою поліцією моралі за "невідповідний одяг", сутички з поліцією супроводжувалися стріляниною.

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