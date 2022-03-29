В Ірпені російські окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу

В Ірпені російські окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу

Джунківський виховав багато талановитих боксерів.

Російські окупанти розстріляли в Ірпені відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковського.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

За словами знайомих тренера, Джунковський загинув у боксерській залі під час спілкування з російськими військовими. Тренер розстріляли на місці.

Олексій Джунковський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.

Після закінчення кар'єри став дитячим тренером та виховав чимало відомих боксерів. Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

Нагадаємо, що у Маріуполі на 39-му році життя від обстрілу з боку російських окупантів загинув колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обедінський.

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