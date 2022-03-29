В Ірпені російські окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу

Джунківський виховав багато талановитих боксерів.
Російські окупанти розстріляли в Ірпені відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковського.
Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.
За словами знайомих тренера, Джунковський загинув у боксерській залі під час спілкування з російськими військовими. Тренер розстріляли на місці.
- Олексій Джунковський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.
- Після закінчення кар'єри став дитячим тренером та виховав чимало відомих боксерів. Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.
Нагадаємо, що у Маріуполі на 39-му році життя від обстрілу з боку російських окупантів загинув колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обедінський.
Читайте також:
"Українці - сильні люди": Майк Тайсон висловився про війну з Росією та участь у ній братів Кличків
"Це геноцид українського народу": Володимир Кличко вкотре закликав зупинити російську агресію
Казахстанський боксер вийшов на бій із прапором України та назвав Путіна вбивцею: відео потужної промови