В Іспанії воротар допоміг врятувати життя фанату, в якого стався серцевий напад під час матчу: емоційне відео

Екстремальний інцидент трапився наприкінці поєдинку п'ятого туру іспанської Ла Ліги між "Кадісом" і "Барселоною".
Під завісу другого тайму, за рахунку 2:0 на користь "синьо-гранатових", зустріч було призупинено через проблеми зі здоров'ям у вболівальника на трибунах. У фаната раптово стався серцевий напад і йому знадобилась допомога.
Одним з тих, хто брав участь у порятунку уболівальника, став аргентинський голкіпер "Кадіса" Єремія Ледесма. Він швидко зорієнтувався в критичній ситуації - підбіг до клубних медиків, взяв дефібрилятор і якнайшвидше доставив його на трибуни лікарям.
During a match in Spain, Cadiz goalkeeper Jeremias Ledesma spotted a fan in the crowd suffer from a cardiac episode.— Goodable (@Goodable) September 12, 2022
He sprinted to the sidelines, grabbed a defibrillator, then sprinted back to throw it up into the stands.
What a hero.pic.twitter.com/A6UdQ1bYyc
На щастя, вболівальника вдалося врятувати, а його стан наразі оцінюють як стабільний.
Сам поєдинок було відновлено після 50-хвилинної паузи. "Барселона" відправила у ворота суперника ще два м'яч і довела рахунок до розгромного - 0:4.
- Завдяки перемозі каталонці з 13 очками піднялися на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Хаві Ернандеса на 2 бали відстають від лідера чемпіонату - мадридського "Реала", який цього сезону поки що йде без очкових втрат.
- "Кадіс" перебуває на дні Примери, не набравши жодного залікового пункту за п'ять стартових матчів.
- У наступному турі "Барселона" 17 вересня прийматиме "Ельче", а "Кадіс" днем раніше на виїзді зіграє із "Вальядолідом".
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