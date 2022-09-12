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В Іспанії воротар допоміг врятувати життя фанату, в якого стався серцевий напад під час матчу: емоційне відео

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В Іспанії воротар допоміг врятувати життя фанату, в якого стався серцевий напад під час матчу: емоційне відео

Фото: Associated Press

Екстремальний інцидент трапився наприкінці поєдинку п'ятого туру іспанської Ла Ліги між "Кадісом" і "Барселоною".

Під завісу другого тайму, за рахунку 2:0 на користь "синьо-гранатових", зустріч було призупинено через проблеми зі здоров'ям у вболівальника на трибунах. У фаната раптово стався серцевий напад і йому знадобилась допомога.

Одним з тих, хто брав участь у порятунку уболівальника, став аргентинський голкіпер "Кадіса" Єремія Ледесма. Він швидко зорієнтувався в критичній ситуації - підбіг до клубних медиків, взяв дефібрилятор і якнайшвидше доставив його на трибуни лікарям.

На щастя, вболівальника вдалося врятувати, а його стан наразі оцінюють як стабільний.

Сам поєдинок було відновлено після 50-хвилинної паузи. "Барселона" відправила у ворота суперника ще два м'яч і довела рахунок до розгромного - 0:4.

  • Завдяки перемозі каталонці з 13 очками піднялися на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Хаві Ернандеса на 2 бали відстають від лідера чемпіонату - мадридського "Реала", який цього сезону поки що йде без очкових втрат.
  • "Кадіс" перебуває на дні Примери, не набравши жодного залікового пункту за п'ять стартових матчів.
  • У наступному турі "Барселона" 17 вересня прийматиме "Ельче", а "Кадіс" днем раніше на виїзді зіграє із "Вальядолідом".

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