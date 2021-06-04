В Італії 29-річний гравець помер під час футбольного матчу: гра проводилася в пам'ять про його загиблого брата

На Апеннінах трапилася містична історія.

В Італії просто під час футбольного матчу трагічно помер 29-річний гравець Джузеппе Перріно.

Трагедія трапилася у вівторок, 1 червня, в Неаполі. В один з моментів зустрічі Перріно впав на газон стадіону і більше до тями не прийшов, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Історія виявилася дещо містичною, так як сама гра була присвячена пам'яті брата Джузеппе Рокко, який загинув три роки тому в результаті аварії на велосипеді.

Ймовірною причиною смерті 29-річного футболіста називається зупинка смерті.

Джузеппе є вихованцем "Парми".

Він виступав за клуби нижчих дивізіонів Італії.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в Іспанії перед футбольним матчем трагічно загинув 19-річний суддя.

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