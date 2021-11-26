В Італії встановили пам'ятник Марадоні в день річниці його смерті

В Італії встановили пам'ятник Марадоні в день річниці його смерті

Статую розташували біля стадіону "Наполі".

В італійському Неаполі встановили скульптуру футболіста та тренера аргентинської збірної Дієго Марадони, який грав за клуб "Наполі".

Про це пише Napoli Today.

Статую тимчасово розташували на майдані перед домашнім стадіоном "Наполі". Найближчими тижнями місцева влада визначить, де пам'ятник буде встановлено на постійній основі.

Hundreds of fans paid tribute to Diego Maradona on the first anniversary of his death as the Italian city of Naples unveiled a statue of the soccer great in front of the stadium named after him pic.twitter.com/VRPJLv0diU — Reuters Sports (@ReutersSports) November 26, 2021

Автором статуї у натуральну величину аргентинця є скульптор Доменіко Сепе.

Церемонію відкриття пам'ятника відвідали син футболіста Дієго Армандо Марадона-молодший і члени команди "Наполі" Бруно Джордано, Алессандро Реніка, Джузеппе Брусколотті, а також колишній президент неаполітанського клубу Коррадо Ферлайно та нинішній президент Ауреліо Де Лаурент.

Марадона помер 25 листопада 2020 року. Його привезли до лікарні у важкому стані після серцевого нападу. До цього на початку листопада Дієго потрапив до лікарні після свого 60-річчя, йому провели операцію на мозку .

. Повідомлялося, що його поховали 27 листопада на околиці Буенос-Айреса поруч із батьками;

Марадона виступав за "Наполі" у період 1984-1990 років. У складі італійського клубу виграв два чемпіонати, Кубок, Суперкубок Італії і Кубок УЄФА. Окрім "Наполі", Дієго виступав за "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселону", "Севілью" і "Ньюеллс Олд Бойз".

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися нові подробиці щодо смерті та подальшого поховання легендарного аргентинського футболіста.