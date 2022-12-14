"В нього трішки підгоріла дупка": Усик пояснив, чому Ф'юрі не стримав обіцянку про ляпас

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик розповів про свою зустріч з Тайсоном Ф'юрі після його перемоги над Дереком Чісорою.

"Організаційні питання були. Промоутери, Егіс Клімас та Олександр Красюк, над цим працюють. Моя задача – тренування. Ми подивились поєдинок. Тайсон Ф'юрі зробив гарний спаринг для себе при тому, що він ще й заробив гроші.

Я вийшов в ринг, ми оголосили про те, що будемо боксувати. Далі вже питання організаторів і Тайсона Ф'юрі. Дай Боже, щоб ми всі пройшли табори й в нас не було травм", – розповів Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

За словами українця, його вихід на ринг був запланований.

Чи був вихід запланований? Так, ми спілкувались перед цим. Якщо він дасть згоду боксувати, то я вийду в ринг. Перед тим були розмови, каже: "Я йому дам ляпаса". Але я думаю, що в нього трішки підгоріла дупка, і він передумав про ляпас.

Враження від виходу на ринг звичайні. Напевно, організм був в адреналіновому стані. Звичайні переживання. Не те, що страх. Ні, жодного страху, все спокійно. Але внутрішньо я був готовий до якихось його дурниць", – додав він.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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