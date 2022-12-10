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"В обох гарний "двигун": промоутер жертви Усика назвав фаворита бою за "асболюта"

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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"В обох гарний "двигун": промоутер жертви Усика назвав фаворита бою за "асболюта"

Гірн поділився думками щодо мегафайту.

Едді Гірн, промоутер британського ексчемпіона Ентоні Джошуа, висловився про можливий поєдинок за "абсолюта" надважкої ваги між Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

"Якщо подивитися на габарити Ф'юрі, то він дуже хороший. Тайсон і Олександр – два фантастичні боксерські розуми. Вважаю, що це буде захоплюючий поєдинок. Битимуться два контрпанчери. Це буде дуже цікавий бій для фанів боксу.

Потрібно поставити на Тайсона Ф'юрі через його габарити. Я думаю, що хороший великий боєць завжди переможе хорошого маленького бійця. Вони обоє елітні бійці, в них дуже хороша техніка, приголомшливий боксерський інтелект. Тож у цьому плані я ставлю їх на один рівень. В обох гарний "двигун". В Усика він просто неймовірний. Але я віддаю перевагу Ф'юрі через його габарити", – сказав Гірн у коментарі YouTube-каналу Boxing Social.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

  • В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
  • У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.
  • У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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Фаворит букмекерів та імовірна дата: що відомо про бій за "абсолюта" Усик - Ф'юрі

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Дата публікації
Перегляди
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