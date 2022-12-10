"В обох гарний "двигун": промоутер жертви Усика назвав фаворита бою за "асболюта"

Едді Гірн, промоутер британського ексчемпіона Ентоні Джошуа, висловився про можливий поєдинок за "абсолюта" надважкої ваги між Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

"Якщо подивитися на габарити Ф'юрі, то він дуже хороший. Тайсон і Олександр – два фантастичні боксерські розуми. Вважаю, що це буде захоплюючий поєдинок. Битимуться два контрпанчери. Це буде дуже цікавий бій для фанів боксу.

Потрібно поставити на Тайсона Ф'юрі через його габарити. Я думаю, що хороший великий боєць завжди переможе хорошого маленького бійця. Вони обоє елітні бійці, в них дуже хороша техніка, приголомшливий боксерський інтелект. Тож у цьому плані я ставлю їх на один рівень. В обох гарний "двигун". В Усика він просто неймовірний. Але я віддаю перевагу Ф'юрі через його габарити", – сказав Гірн у коментарі YouTube-каналу Boxing Social.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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