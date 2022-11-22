В очікуванні бою за "абсолюта": Усик розпочав підготовку до наступного поєдинку (відео)

Члени команди боксера показали його роботу у тренажерному залі.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик повернувся до тренувального процесу.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у Twitter.

Він опублікував відео від одного з членів команди боксера, який показав роботу українця у тренажерному залі.

Oleksandr Usyk back training today with his eyes on a potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023…



[️ TKO3777] pic.twitter.com/Oyit9Na7po — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 21, 2022

Нагадаємо, що Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На заваді поєдинку може стати переможець бою між Руїсом та Вайлдером, який стане наступним обов’язковим претендентом на титул WBC у хевівейті, яким володіє Тайсон Ф’юрі.

Крім того, IBF зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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