В Одесі від російського обстрілу постраждав будинок колишнього футболіста "Динамо"

В Одесі від російського обстрілу 3 березня постраждав будинок колишнього форварда київського "Динамо" та місцевого "Чорноморця" Валерія Поркуяна.

Про це повідомив Telegram-канал "Бомбардир".

Після одного з прильотів у домі 80-річного Поркуяна вибухова хвиля вибила всі вікна. Сам Валерій перенервував, але залишився живий і здоровий.

Поркуян – найкращий бомбардир збірної СРСР на ЧС-1966. Валерій виступав за "Зірку", "Динамо", "Чорноморець" та "Дніпро".

У складі "Динамо" він тричі став чемпіоном СРСР (1966, 1967, 1968) та виграв Кубок СРСР (1966).

Після завершення ігрової кар'єри Поркуян тренував "Таврію", керченський "Авангард", "Чорноморець" та команду "Благо" Одеської області.

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