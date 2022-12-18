В Офісі президента відреагували на заборону Зеленському виступити з меседжем миру перед фіналом ЧС-2022

Офіс президента України прокоментував рішення ФІФА, яка відхилила прохання Володимира Зеленського виступити із закликом до миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

В ОП повідомили, що влада Катару підтримала ініціативу Зеленського, однак ФІФА відмовилася транслювати записане відеозвернення, оскільки вважає його "занадто політичним".

"Катар підтримав ініціативу президента України, але ФІФА її заблокувала і не дозволить показувати відеозвернення Зеленського перед фінальним матчем.

Офіс Президента буде поширювати відео незалежно від того, чи випустить ФІФА його до свого ефіру. Рішення заблокувати його покаже, що ФІФА втратила своє цінне розуміння футболу як гри, яка об'єднує людей, а не підтримує розбіжності, які існують", – наводить заяву Офісу президента CNN.

Також зазначається, що CNN вже отримав відео промови Зеленського та опублікував уривок з тексту.

"Цей чемпіонат світу вкотре довів, що різні країни й національності можуть визначати, хто сильніший, у чесній грі, а не шляхом гри з вогнем: на зеленому футбольному полі, а не на червоному полі бою", – заявив президент у відео.

В Офісі президента дали ФІФА час, щоб змінити своє рішення. Якщо ж промова Зеленського не буде показана в ефірі, то це відеозвернення оприлюднять окремо.

"ФІФА не повинна боятися, що слова про мир будуть почуті на світовому футбольному святі, що репрезентує мир", – заявили в ОП.

Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 зійдуться збірні Аргентини та Франції. Вирішальний матч турніру відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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