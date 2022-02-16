В організмі 15-річної російської фігуристки виявили ще два препарати задля підвищення витривалості - NYT

В організмі 15-річної російської фігуристки виявили ще два препарати задля підвищення витривалості - NYT

Утім, вони не підпидають під заборону WADA.

З'явилися нові подробиці щодо допінгової справи 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої, яка наразі виступає на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, за інформацією The New York Times, в організмі юної спортсменки, окрім раніше виявленого триметазидина, виявили ще L-карнітин та гіпоксен.

Зазначається, що ці препарати використовуються задля підвищення витривалості та покращення роботи серця. Втім, вони не входять до списку забороненого Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA).

"Виявлення відразу кількох речовин у елітного спортсмена, тим більше такого молодого, як Валієва, було вкрай дивно. Суміш трьох компонентів – двох дозволених та одного забороненого, судячи з усього, спрямована на підвищення витривалості, зниження стомлюваності та ефективніше споживання кисню", - сказав виконавчий директор Антидопінгової агенції США (USADA) Тревіс Тайгарт.

Також стало відомо, що під час розгляду представники Олімпійського Комітету Росії та деякі чиновники Міжнародного олімпійського комітету припускали помилкове виявлення триметазидину в аналізах. Проте суміш одразу трьох незвичайних компонентів спростовує це твердження.

Додамо, що раніше Міжнародне агентство тестування (ITA ) офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу 15-річної російської фігуристки Валієвої. Зазначається, що вона була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію.

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