В Туреччині величезна калюжа не завадила проведенню футбольного матчу (відео)

В Туреччині величезна калюжа не завадила проведенню футбольного матчу (відео)

Юнакам довелося грати за особливих умов.

В рамках молодіжного чемпіонату Туреччини зустрічались команди "Антальяспор" та "Трабзонспор".

Перед матчем пройшла злива, внаслідок чого на полі утворилася величезна калюжа. Проте негода не зупинила команди від можливості зіграти одна з одною.

Відео, на якому юнаки грають у футбол, стало вірусним у Мережі:

Anlık Antalyaspor U19 Trabzonspor U19 müsabakası. Türk futbolunda alt yapılara verilen değer.Süper Lig’de şu müsabakayı oynatırmıydınız acaba? Teşekkürler @TFF_Org @AltLiglerTR pic.twitter.com/fQmtcMYzcJ — Çağrı Arslan (@cagriarslan58) December 11, 2021

Зазначимо, що поєдинок завершився бойовою нічиєю - 1:1

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