В УАФ винесли вердикт щодо скасованого гола Пономаренка в матчі "Динамо" — "Карпати"

Матвій Пономаренко, "Динамо" — "Карпати" / © ФК Динамо Київ

Консультант з арбітражу Комітету арбітрів УАФ Нікола Ріццолі прокоментував епізод зі скасованим голом форварда київського "Динамо" Матвія Пономаренка у матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти львівських "Карпат".

Пономаренко забив м'яч на 80-й хвилині поєдинку, але головний арбітр зустрічі Дмитро Панчишин після перегляду відеоповтору (VAR) скасував взяття воріт через нібито фол нападника "біло-синіх" проти голкіпера "левів" Назара Домчака.

На думку Ріццолі, рефері повинен був зарахувати гол Пономаренка. Ба більше, не було жодних причин кликати арбітра для перегляду відеоповтору.

"Після сейву воротаря "Карпат" м'яч відскочив у бік нападника "Динамо", який першим встиг до нього. Голкіпер з невеликою затримкою також вступив у боротьбу, але форвард торкнувся м'яча раніше, ніж той зафіксував його в руках.

У цьому епізоді немає необачного фолу, тому арбітр обґрунтовано дозволив продовжити гру, після чого було забито гол.

VAR не мав чітких доказів того, що воротар встановив контроль над м'ячем, тож підстав для перегляду не було. Навіть у разі перегляду рішення на полі слід було б залишити без змін", — пояснив Ріццолі.

Зазначимо, що Пономаренко не дограв матч до кінця — на 90+4-й хвилині 20-річний нападник отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Матч "Динамо" — "Карпати" завершився сенсаційною поразкою киян з рахунком 0:1. Єдиний гол на 6-й хвилині зустрічі забив форвард "левів" Бабукар Фал.

Наразі "Динамо" (41 бал) посідає четверте місце в таблиці УПЛ. "Карпати" (29 очок) перебувають на дев'ятій позиції.

У наступному турі "біло-сині" зіграють з "Металістом 1925", а "зелено-білі" приймуть "Олександрію". Обидва матчі відбудуться у суботу, 11 квітня.